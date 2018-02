Une Main tendue, l'asbl qui "ramasse" les invendus

En Belgique les invendus alimentaires existent toujours, pour éviter au maximum le gaspillage, le système de "ramasse" permet de ne pas jeter les produits.

Cela fait quelques années que l’ASBL Une Main tendue a décidé d'aller récupérer les invendus. D'un supermarché, l’ASBL est passée à treize magasins, le tout pour ainsi venir en aide à 1200 familles tous les ans. Ce n'est d'ailleurs pas la seule ASBL à venir chercher les invendus dans les supermarchés, il existe une sorte de tournante avec d'autres associations qui participent aussi au système de "ramasse".

Le principe de "ramasse" est assez simple. Les associations vont, chaque jour, faire le tour des magasins avec leur camionnette réfrigérée, et ainsi ramasser les invendus, mais aussi les surplus chez des agriculteurs. Cela permet de garnir les colis de produits frais et ce, tous les jours. Cette organisation est donc très importante, puisqu'il faut respecter en permanence la chaîne du froid et surtout garantir une sécurité alimentaire parfaite.

Ce système est un véritable win-win pour les grandes surfaces et les associations, on vous en parle d'ailleurs ici. Puisque avant les gérants de magasins devaient mettre en place une logistique pour retourner ces marchandises. Aujourd'hui, les ASBL comme Une Main tendue, pallient une partie de cette logistique qui devait être mise en place.

Une autre association a d'ailleurs été mise en place sur une plus grande échelle. Vivres, pour Valorisation Intelligente de Vivres Récoltés Et Superflus, qui récupère des produits pour les distribuer, non pas aux particuliers, mais aux associations elles-mêmes, qui n'ont pas la logistique indispensable pour pouvoir ramasser et redistribuer correctement les aliments.

Jean-Claude Mantez est coordinateur de l'association Une Main tendue, il est venu nous parler de l'ASBL et de l'importance du système de "ramasse". Ecoutez l'intégralité de l'interview ci-dessous.