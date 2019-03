Une femme sur deux préfèrerait sa meilleure amie à son chéri

Ne cherchez plus le prince charmant: il semblerait que la personne qui fasse vraiment chavirer votre coeur ne soit autre que … votre meilleure amie! Camille Nerac, thérapeute de couple et sexologue était avec nous pour décrypter cette information.

Un grande majorité des femmes se sentirait plus proche de sa BFF que de son amoureux. C’est du moins ce qui ressort d’une enquête réalisée auprès de 1517 femmes pour la chaîne de spas Champneys.





Une grande partie des femmes ayant répondu au questionnaire trouvent que le quotidien est plus simple avec sa meilleure amie qu’avec leur compagnon. D’ailleurs, 57% d’entre elles estiment qu’il est plus facile de parler de tout et n’importe quoi avec sa meilleure amie. Sans compter que 45% des femmes affirment se sentir mieux écoutées par leur amie la plus proche.



Et les petits secrets ? Etonnamment, 4 femmes sur 10 déclarent ne pouvoir confier certaines choses qu’à leur best friend et à personne d’autre. Outre ces confidences, il semblerait que 39% des femmes ne peuvent rire à en avoir les larmes aux yeux qu’avec leur BFF. Pour finir, elles sont 29% à affirmer ne se sentir vraiment elles-mêmes que lorsqu’elles sont en présence de leur meilleure amie.