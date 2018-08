Une énorme fiesta... Sur ORDRE du Président !

Ce mercredi soir, c'est une énorme fête à ne manquer sous aucun prétexte, c'est LA fiesta de l'été !

Et oui, c'est Emmanuel Macron qui invite ! Une soirée annoncée comme des plus décontractée, où on ne parle pas politique, ... C'est super sympa de prime à bord sauf... qu'il ne vous est pas permis de décliner - sur ordre du Président !

Mais est-ce légal ? Thibaut s'est penché sur la question... Rien ne vous oblige à vous soumettre à ce désir du Président mais c'est bien vu de faire acte de présence. Et puis une petite soirée à l' Elysée ça peut le faire non?

En tous cas pour l'équipe du "Quoi de neuf?"... Ce sera Non Monsieur Le Président et qu'ils soient invités... ou pas !