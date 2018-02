Une enchère se consacre à l'univers d'Hergé!

AVIS AUX FANS ! À la fin du mois de février, il y aura une enchère publique consacrée à l'univers d'Hergé, le tout chez nous!

BD enchères est l’organisateur de cette vente. C’est un peu une habitude pour la société, puisque depuis 7 ans elle met en place une vente aux enchères publiques consacrée aux bandes dessinées et de tout l’univers du 9e art.

Cette année ce n’est pas uniquement au monde de la bande dessinée que BD Enchère consacre sa vente. En effet, la société a décidé d'organiser une vente en l'hommage d'un auteur bien connu chez nous, et dans le monde entier : Hergé.

Il y aura des dessins, notamment en couleurs, mais aussi à l'encre de Chine. Il y aura aussi des objets de toutes sortes ainsi que des objets anciens et, bien entendu, des bandes dessinées signées par Tintin et Milou en personne! Pour l'anecdote ce n’est autre qu'Hergé, pour Tintin, et son épouse, pour Milou, qui ont dédicacé l’album “Tintin au pays des Soviet”. Pour les moins bons connaisseurs, cet album est le tout premier des aventures de Tintin.

Il y aura donc plus de 190 lots qui pendant plusieurs heures seront mis en vente. Niveau budget, on peut estimer certains dessins entre 50.000 et 75.000 euros! Après il y a aussi des ventes qui commencent à zéro euros, comme par exemple des livres à colorier!

BD Enchères s’attend à recevoir les grands fans du dessinateur, qu’ils viennent de France, mais aussi des Pays-Bas. La vente publique commence le 25 février prochain dès 11 h. Mais si vous voulez déjà enchérir, c’est possible en allant sur le site web, tout simplement...

C'était l'image du jour, à (ré)écouter ici :