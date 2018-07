Une douche qui recycle l'eau pour vos festivals de l'été

C'est l'été, et comme tous les ans la Belgique regorge de festivals en tout genre. Une start-up bruxelloise vient de mettre au point un système de douche écologique.

Chômeurs, employés, jeunes ou plus âgés,… les candidats-entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à vouloir entreprendre de manière durable à Bruxelles. Dans le cadre d'un programme les citoyens ont pu envoyer leur projet avec comme principal objectif l'entrepreneuriat vert. Ils sont 27 candidats-entrepreneurs à avoir suivi cette année le programme d'accélération greenlab.brussels. Parmi eux, Senfinenco, la douche transportable, démontable qui recycle l’eau en temps réel.

Une douche verte, est-ce vraiment possible? En tout cas, c'est le défi que deux entrepreneurs ont décidé de se lancer. L'année passée, Quentin De Witte et Delphine Struyf ont envoyé leur projet de douche à Greenlab.brussels. Ce programme est une des mesures du PREC, Programme Régional en Economie Circulaire de la Région bruxelloise. Ce programme d’accélération, coordonné par greentech.brussels vient en complément à deux autres dynamiques régionales : Greenbizz.brussels et l’appel à projet Be.circular, be.brussels. Ces trois outils veulent atteindre un objectif régional : 200 startups et entreprises existantes accompagnées en économie circulaire d’ici 2019.

Eau à l'infini

Le projet lancé, ils ont été retenus pour lancer la "Senfinenco", qui signifie “infini” en espéranto, est la douche écologique pour festivals et événements sportifs. Elle recycle (et filtre) son eau en temps réel et est facilement transportable, démontable et stockable.

Concrètement, cette douche temporaire utilise 12 litres d’eau par utilisation, que ce soit une douche de cinq minutes ou de 45 minutes. L’eau est filtrée en temps réel, et grâce à une pompe, l’eau revient au pommeau. Pour des questions d'hygiène, à la fin de la douche l’eau doit être vidée. Résultat, chaque personne utilise uniquement 12 litres d’eau!

Test grandeur nature

Leur projet est toujours en phase test, mais a tout de même reçu le 12 juin dernier, le prix Greenlab.brussuls du Triodos Sustainable Impact Award, doté de 2500€. Le premier test grandeur nature sera mis en place dans le festival Esperenzah! en Belgique mais a aussi été commandé en Italie. Aucun prix n’est encore fixé. Mais dans le futur, l'idée serait évidemment de pouvoir développer le système dans les hôtels, les salles de sport, et ensuite aux particuliers.

Quentin De Witte était l'invité de Quoi de neuf ce matin. Réécoutez l'intégralité de l'interview ici :