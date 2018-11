Une course inédite de garçons de café débarque à Verviers

Dans le cadre de la 5ème édition du marché de Noël de Verviers Centre, l'asbl "Été comme Hiver" innove et organise sa toute première course de garçons de café de Noël.

A l’initiative du projet, on retrouve Manon Pirotte, amoureuse de la ville de Verviers. Elle souhaite à travers cet évènement ramener les gens dans le centre-ville afin de partager avec eux un moment festif et convivial.

Elle profite ainsi de la présence du marché de Noël et de sa patinoire pour proposer une activité amusante et décalée : une course de garçons de café inédite sur la thématique de Noël.

L’idée, c’est de faire découvrir aux participants un parcours semé d’embûches et de défis, patins aux pieds et plateau en main. Le dress code "Noël" aura toute son importance ! En plus d'en mettre pleins la vue aux spectateurs, il sera très apprécié et pris en compte dans le résultat final.

Le parcours s’étendra sur 3 lieux clés : le marché de Noël, la patinoire et le piétonnier de la place du Martyr. Les 5 meilleurs seront récompensés et le vainqueur remportera même une coupe.

Pour ceux que ça intéressent, la course est ouverte à tous, garçons de café ou pas... Rendez-vous sur la page Facebook de l'évènement pour de plus amples informations.