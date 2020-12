Une course de canards roses au profit du cancer du sein le 13 décembre

Une femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie. Les campagnes de lutte contre le cancer du sein dans toute l’Europe sensibilisent régulièrement à la lutte contre ce fléau. C’est le cas de Think Pink une asbl qui mène une campagne permanente de sensibilisation. Think Pink organise de nombreux événements afin de récolter des fonds. La dernière idée en date, originale et ludique, c’est une course de canards roses avec l’objectif de faire adopter 20.000 canards roses qui participeront à la course dans un lieu tenu secret en Belgique.