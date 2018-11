Une communication avec papy ou bébé, c'est possible avec deux prochaines applications !

Les moyens de communication sont de plus en plus présents dans nos vies, à tel point que, même si un membre de la famille est à l'autre bout du monde, sa présence est encore forte. Par contre cette communication n'est pas toujours intergénérationnelle. Bonne nouvelle ceci dit, deux applications vont bientôt arriver pour pallier ce manque. Patrick et Magalie, un couple d'entrepreneurs et anciens expatriés, ont vécu une expérience assez douloureuse lors d'un de leurs déplacements : le décès de Papy & Granny, les grands-parents de Patrick. Après son deuil, le couple s'est rendu compte, qu'à l'heure actuelle, il était possible de communiquer avec presque tout le monde. Presque car, qu'en est-il des personnes plus âgées qui sont prises en charge par une personne tierce ou un organisme? Il y avait là, une opportunité d’améliorer quelque chose et d'essayer de garder des liens avec nos seniors. Ils ont alors décidé de mettre en place deux applications pour rester en contact avec Papy, mais aussi avec Bébé à la crèche.

Des "livrets" virtuels pour les crèches MyNannyBook et MyNursingbook sont les deux applications qui vont être lancées au mois de janvier 2019. Kaigo Software veut ainsi nourrir les liens entre les personnes, comme un parent et son enfant, ou une personne âgée et ses proches. Bien que ce soit pour donner des nouvelles de Papy ou Bébé, ces plateformes, n'ont pas été créé pour eux, mais sont plutôt à destination des personnes de référence ; que ce soit la maison de retraite ou la crèche, Magalie Ascoop - cogérante de la société Kaigo Software : " MyNanybook : c'est le lien entre les parents et l’enfant. Et il se fait grâce aux puéricultrices. [...] J’ai pu discuter avec pas mal de crèches, et au fait, elles assurent déjà un suivi mais c'est généralement dans un cahier. Ici, l’idée est de le faire directement, les parents auraient l’info directement, plutôt que d’attendre la fin de la journée et de lire le carnet."

Un fil d'actualité sécurisé Pour la deuxième application, MyNursingBook, ce n'est pas, non plus à destination de nos seniors. Comme l'explique Magalie Ascoop, il existe deux possibilités différentes : " Il y a deux angles différents, le premier, on s'adresse plutôt à pour une maison de repos, où les aides-soignantes ajoutent des infos sur les seniors, comme ça les proches recevraient l'information au fur et à mesure que le senior fait quelque chose. [...] Et puis, on a envisagé le côté plus "famille", ou les aînés sont pris en charge par un membre de la famille. Dans ce cas là, l'application pourrait être utilisée pour que chaque personne qui s'occupe de la personnes âgées communiquent entre elles (infirmière à domicile, pédicure, kiné...) " Le principe ressemble donc un peu au fil d'actualité de Facebook, mais sans l'aspect réseau social : " C’est un monde très sécurisé. Ici, ce sont juste les personnes qui gravitent autour de la personne âgée qui ont accès aux infos. "