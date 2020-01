Une brasserie Liégeoise propose une bière à la gaufre de Liège

A Liège, les idées ne manquent pas surtout quand on parle bière. La Brasserie C vient tout juste de proposer sa dernière création : une bière à la gaufre de Liège. Une nouveauté qui devrait séduire les amateurs du genre, un plaisir gourmand et insolite qui devrait combler les curieux.

En Belgique, la bière est une institution et notre expertise en la matière dépasse de loin les frontières de notre plat pays. En matière de bière, la Brasserie C en connaît un rayon. Bien connue en région Liégeoise, elle est coutumière de nouvelles créations et la dernière en date a de quoi nous surprendre puisque le cofondateur de la brasserie Arnaud Pirotte vient de nous annoncer la sortie imminente de la "Gaufrée", la bière au goût de gaufre de Liège. C’est une première et il fallait oser, la Brasserie C l’a fait !

Tous les deux ou trois mois, on sort une bière éphémère, plus créative et décalée que nos bières habituelles. Ici, l’idée est venue d’un délire entre brasseurs qui se sont dit pourquoi ne pas essayer une bière à la gaufre ?

Le vendredi 7 février prochain, la Brasserie C, comme elle en a l’habitude pour ses bières éphémères, organisera une soirée de lancement pour sa “Gaufrée”.