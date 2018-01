Une belge au Chili, l'histoire d'une artiste qui a décidé de s'expatrier

En Belgique, 2017 serait une année record... De plus en plus de Belges claquent tout pour vivre dans un autre pays, et parfois même sur un autre continent. C'est le cas d'Amandine Lambert, une danseuse qui à décider de "bailar" au Chili.

Après une année d'échange à l'étranger, Amandine rencontre des étudiants chiliens. Fan de danse, elle décide d'aller faire des études universitaires artistiques là-bas.

Revenue à Tournai, elle garde dans un coin de sa tête et dans son cœur, ce pays, cette culture...Elle décide de retourner au Chili, et ainsi se lancer dans une carrière de danseuse et de musicienne. Le temps, les Chiliens, et l'amour de la langue la poussent donc à déménager définitivement et de faire toutes les démarches pour rester dans le pays.

Cette tendance de s'expatrier n'aide pas toujours pour toutes les démarches et l'administration. Après cinq ans, Amandine vient de recevoir les papiers qui déclarent sa résidence définitive.

L'histoire d'une passionnée à écouter ou à réécouter...