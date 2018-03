Une application qui pourrait sauver des vies!

Sauv Life, une application qui vise à sauver des vies en accélérant la prise en charge d’une personne après un arrêt cardiaque. L’idée ? C’est de faire intervenir les personnes qui se trouvent à proximité de la victime !

A l’origine de ce projet, Lionel Lamhaut, un médecin urgentiste du SAMU 75 à Paris… C’est lui qui a eu l’idée de mobiliser les citoyens et il y croit : " Chaque minute gagnée, c’est de la survie en plus ".

Son application entièrement gratuite devrait permettre à tout un chacun, d’intervenir en cas d’urgence vitale, qu’il soit formé ou non au premier secours. Chaque minute compte et il est primordial d’intervenir avant que les secours n’arrivent. Rappelons qu’une minute sans massage cardiaque peut diminuer de 10% les chances de survie de la victime. Or, il faut 13 minutes en moyenne avant l’arrivée des secours, d’où l’intérêt de former des personnes qui pourront agir le plus rapidement possible.

Ça fonctionne comment ?

Tout d’abord, le citoyen volontaire télécharge et s’inscrit sur l’application.

Lorsque le Samu est alerté, les secours et l’application sont simultanément déclenchés. Ensuite, les personnes qui ont téléchargé l’application sont géolocalisées… Si elles sont à moins de 10 minutes de la victime, une alerte leurs demande si elles sont disponibles pour intervenir… Pas besoin d’être secouriste, le médecin peut donner les consignes à suivre par téléphone.

Un véritable engouement !

36 heures après son lancement, elle compte déjà 18 000 téléchargements ! Pour le moment, l’application est testée à Lille et sera étendue à toutes les villes françaises. Et qui sait, elle débarquera peut-être en Belgique…