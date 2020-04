Une Anglaise achète un sex-toy en ligne avec le compte de sa maman

Depuis le début du confinement, les ventes de sex-toys ont considérablement augmenté dans plusieurs pays du monde en témoigne l’histoire insolite de Jessica Smith, une jeune anglaise de 22 ans.

Quand on commande en ligne sur internet mieux vaut être trop prudent que pas assez et ça, Jessica l’a bien appris à ses dépens. Sous les conseils d’une amie, Jessica souhaitait se faire plaisir en toute discrétion en s’offrant son premier sex-toy. Après avoir fait son choix, Jessica se lance et passe commande. Tellement heureuse à l’idée de le recevoir elle en oublie un petit détail. Dans l’euphorie, elle a oublié qu’elle était connectée au compte ebay de sa maman.

Quelques heures plus tard, sa mère qui recevait d’étranges notifications a commencé à se poser des questions. Heureusement pour Jessica, sa maman a beaucoup d’humour et n’a pas tardé à la taquiner un peu sur le sujet : " Tu te sens seule ? Tu as peut-être besoin de ton propre compte Ebay ".

J’étais tellement gênée, je n’ai même pas su quoi répondre à ma mère. Elle n’arrête pas de se moquer de moi avec ça depuis. Heureusement qu’elle a de l’humour ! Elle m’a même dit qu’elle avait fait un stock de piles électriques

Heureusement pour Jessica, elle pourra au mois se consoler durant le confinement grâce à son nouveau jouet.