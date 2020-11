Un youtubeur sort un livre surprenant sur les panneaux de village

Si vous êtes régulièrement plongé dans Facebook, des photos de Félix Renoult offrant des mises en scène loufoques devant des panneaux de villages ne vous auront sans doute pas échappé.

Félix a démarré son tour de France en van et parapente en avril 2018 avec l’idée de partir 4 mois. Dix jours après son départ, il tombe sur un panneau au nom évocateur et pense alors à réaliser différents univers autour des panneaux rencontrés lors de son tour de France qui lui aura finalement pris un an et demi. Une année plus tard, un livre d’une centaine de photos agrémentées d’anecdotes et du making of des photos est prêt pour les cadeaux de Noël.