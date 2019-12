Un Wallon sur deux, âgé de 25 ans, reçoit toujours un cadeau à la Saint-Nicolas

Plus que deux fois dormir et le 6 décembre Saint-Nicolas viendra déposer des cadeaux aux enfants sages mais pas seulement. Selon un sondage effectué par la Caisse d’allocations familiales de l’UCM, un Wallon sur deux, âgé de plus de 25 ans, recevrait encore un cadeau le jour "j". Il n’y aurait don pas d’âge pour recevoir des cadeaux de la part de Saint-Nicolas.

En dehors des parents pour qui la tradition n’a pas d’âge, il ressort de ce sondage qu’un enfant reçoit un cadeau jusqu’à 14 ans et demi pour la Saint-Nicolas et jusqu’à 17 ans pour Noël. Les familles sont nombreuses, seraient celles qui arrêtent d’offrir des cadeaux à leurs enfants le plus tôt en raison d’un budget important et à l’inverse, les familles avec de gros revenus sont celle qui gâtent le plus longtemps possible leurs enfants peu importe l’âge.

La Province du Luxembourg est celle où Saint-Nicolas est le plus ancré alors que Noël est célébré par les habitants du Brabant wallon principalement. Mais malgré ces différences régionales, la plupart des familles célèbrent les deux fêtes

Sur la question du budget, l’UCM a relevé que "de manière générale, le budget par cadeau est plus élevé pour Noël que pour Saint-Nicolas avec 32% des familles qui offrent un cadeau d’une valeur supérieure à 70€ pour Noël contre 23% pour Saint-Nicolas"

Pour pouvoir se faire plaisir et aussi "favoriser une consommation responsable" 40% des familles ont déjà offert des cadeaux de seconde main à leurs enfants.