Un œuf vegan sans poule, c’est possible

Dans l’Union européenne, nous consommons une moyenne de 202 œufs par habitant. Si en Grèce, au Portugal ou à Chypre la consommation atteint à peine 150 œufs par personne et par an, les Danois par contre en consomment presque 300 et en Wallonie, nous en mangeons 183 par an. La Chine en est le premier producteur, suivi de l’Union Européenne, des Etats-Unis et de l’Inde.