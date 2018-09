Un Tripadvisor belge de la pêche?

Fishtripr, c’est une toute nouvelle application qui a pour objectif de mettre en relation des passionnés de pêches, des pêcheurs professionnels ou encore des débutants avec des guides un petit peu partout dans le monde. Et bonne nouvelle, tous les niveaux sont admis !

Très concrètement, cette nouvelle plateforme vous permettra de réserver un lieu de pêche en mer ou en rivière. Elle facilitera en outre la recherche, la comparaison et la réservation de votre pêche en centralisant toutes les offres disponibles sur le marché. Un seul et même mot d’ordre pour tous : le " No kill ". Ce qui veut dire que tous les poissons sont pêchés et relâchés dans le respect de la nature.

Pour les amateurs…

Si vous ne vous sentez pas d’attaque à vivre votre première expérience de pêche en solo, si vous ne savez pas comment vous y prendre ou encore si vous souhaitez tout simplement recevoir quelques conseils avisés. L’application vous permettra aussi d’établir des liens entre passionnés et amateurs.

Mais aussi pour les pros….

Les créateurs de l’application souhaitent aussi faire de cette application un outil qui permettra aux professionnels de se faire connaitre dans le monde du digital.

Plus d’informations sur Fishtripr, qui comprend déjà plus de 500 offres ! De quoi animer vos loisirs et vos weekends !