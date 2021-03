Un tatouage lumineux qui pourrait avoir des applications dans le domaine de la santé

Des scientifiques ont développé des tatouages " intelligents " qui reposent sur la technologie OLED utilisée pour les écrans de télévision et de smartphone.

Mais, c’est un tatouage d’un genre nouveau qui vient d’être créé par une équipe de chercheurs de l’ University College of London et de l’ Istituto Italiano di Tecnologia .

Comment ça fonctionne ?

" La technologie, qui utilise des diodes électroluminescentes organiques (OLED) sont fabriquées sur du papier de tatouage temporaire et transféré sur une nouvelle surface en étant pressé et tamponné avec de l'eau ", nous dit l’UCL dans un communiqué, en poursuivant " Ces OLED peuvent être fabriquées à grande échelle et à très bon marché. Elles peuvent être combinés avec d'autres formes d'électroniques de tatouage pour un très large éventail d'utilisations possibles ".