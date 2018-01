Un sel moins salé pour soulager nos artères!

Trop de sel dans notre alimentation, c’est un problème auquel nous sommes tous les jours confrontés. D’une part à cause des aliments préparés que nous consommons tels que les céréales, pains, viandes,

charcuteries qui sont très clairement les plus mauvais élèves… Mais aussi

les snacks, chips, sauces, fromages etc... Ils contribuent eux seuls à 80% de nos apports en sel.

Le reste correspond aux aliments issus de nos préparations maisons que l’on aurait également tendance à trop saler.

Si bien que les Belges consomment deux fois trop de sel. Ils atteignent une consommation journalière de 10 à 11 grammes alors que les recommandations sont 5 à 6 grammes maximum. En Belgique, des mesures sont prises de façon progressive… Les résultats ne sont néanmoins pas suffisants : la teneur en sels des plats industriels a baissé de 10% en une dizaine d’année.

Un sel moins salé ?

Une autre solution se profilerait. Saler oui, mais avec un sel moins salé qui promet de ne pas altérer le goût, c’est possible…Il se présente sous forme liquide et provient d’une saline des Baléares. En Belgique, c’est la start-up Posidonia qui le vend et affirme que sa teneur en sodium (8% soit 5 fois moins que le sel classique) le rendrait bien moins mauvais pour nos artères.

Ils permettraient de réduire le taux de sel de 25 à 80 % dans les produits sans impacter le goût. Pour le moment la start-up Posidonia se positionne surtout sur le secteur de l’agroalimentaire : une très bonne nouvelle pour nos aliments préparés. Mais leurs produits sont également disponibles à la vente sur Kasidomi

N’hésitez pas à (ré)écouter l’entièreté de l’interview d'Antoine Woitrin, CEO de Posidonia...…