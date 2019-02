Un raid féminin extrême en Laponie: Sophie nous raconte cette aventure "extraordinaire" - © Tous droits réservés

C'est le premier raid féminin dans un pays du grand nord.

Franchir la ligne invisible jusqu'au pays du soleil de minuit et des aurores boréales. Voici ce que vous proposent Thierry et Christelle, deux passionnés d'aventure et d'authenticité !



Concept:

Des duos 100% féminin pour une aventure sportive, humaine et solidaire avec des associations mises en valeur pour cet événement.

Thierry et Christelle ont voulu innover en proposant aux concurrentes de pouvoir enfin découvrir ce pays au travers de leur passion: le sport !



Valeurs:

Ouvert à toutes celles qui ont envie de se lancer un défi et de tenter une expérience .Tout au long de la compétition, les concurrentes ont vécu une expérience magique et inoubliable au travers d'épreuves atypiques dans des paysages magiques.

Elles ont découvert les coutumes locales et la façon de vivre dans ces régions magiques...