Un premier festival sur le cyclotourisme dans la capitale

Ce weekend, le Gracq autrement dit, le Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens, organisera son tout premier festival sur le cyclotourisme à Bruxelles… Un évènement qui se déroulera plus précisément à Watermael-Boitsfort et qui sera entièrement consacré au voyage à vélo !

Des idées pour vos prochaines destinations !

En tout, une quinzaine de films et récits seront projetés durant cet événement baptisé " En roue libre ".

Les visiteurs pourront ensuite rencontrer à leurs guises les réalisateurs. Des échanges qui ont pour but de répondre à vos questions… Et pourquoi pas, à vous inspirer et vous donner quelques idées d’itinéraires sur les véloroutes belges et européennes.

Pour les intéressés, sachez que le festival se tiendra à la Maison Haute, place Antoine Gilson, ce samedi de 10h30 à 23h00

Toutes les informations du festival sont à retrouver sur www.enrouelibre.be

N’hésitez pas à revoir l’interview de Claire Poinas, l’une des bénévoles du projet…