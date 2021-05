Un poulpe avec ses 8 bras, 9 cerveaux et 3 cœurs joue dans un aquarium, sur scène.

C’est que le poulpe est un animal surdoué, curieux et joueur et est doté d’une intelligence réelle. Sur le site du théâtre de Gand, on apprend que les pieuvres sont capables d’actions multiples, qu’elles peuvent même changer radicalement de couleur. Attirées par ce qu’elles ne savent pas, elles peuvent apprendre de leurs expériences. Certains spécialistes ont même découvert des formes spéciales d’humour et d’empathie dans le comportement des poulpes.