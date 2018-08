Un pharmacien belge crée une boisson énergisante naturelle!

De jeunes entrepreneurs belges viennent de lancer une boisson énergisante naturel faible en calorie. Son nom : Wise.

Mehdi Ben Brahim, pharmacien et créateur de la boisson, est un passionné de développement de formule et de produits naturels. Depuis peu, il concrétise un rêve et propose sa propre boisson énergisante naturel, faible en calories. Entendez par-là, une boisson multifonction antioxydante réhydratante conçue pour vous booster à n’importe quel moment de la journée.

Quelle est l’importance du rôle de pharmacien dans la conception de la boisson?

Trois ans de travail ont été nécessaire pour le développement de ce produit. Il était question de trouver la formule du cocktail énergisant en choisissant et en dosant la quantité idéal d’extraits de plantes. En comparaison avec une boisson énergisante classique uniquement dosée en caféine, Wise est 30 à 40 fois plus dosé, et ce uniquement avec des principes actifs issus de plantes.

Comment se faire une place face à la concurrence?

Le créateur de la boisson insiste sur un point : " L’idée n’est pas de prendre des parts de marché à nos concurrents mais plutôt de proposer quelque chose de meilleur pour la santé afin de ne plus choisir entre énergie et santé ".