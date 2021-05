Un petit-déjeuner étrange à la réouverture des terrasses dans un bar liégeois

Quiconque habite ou fréquente Liège connaît les soirées festives dans le quartier du Carré. Cela fait 6 mois cependant que les rues de ce coin de Liège ne voient plus âme qui vive.

Le patron du bar " Rock’n roses " propose des bières et cocktails que l’on peut consommer sur une grande terrasse installée sur le toit. Il a tenu à marquer le coup lors de la réouverture, en proposant rien moins qu’un petit-déjeuner, dès 9h.

Sur leur page Facebook, on peut lire " On ne voudrait pas que tu sois en méforme pour passer la journée avec nous, alors on te propose un truc encore jamais fait dans l’histoire du monde moderne. Le menu a été spécialement étudié pour réveiller ton corps entier d’un coup "

Et en effet, la composition du p’tit déj est pour le moins étonnante. Pour 15€ par personne, on vous propose :

Un croissant et un cocktail Mimosa

Un Pancakes à l’alcool

Une Triple Karmeliet ou une bière légère fruitée au fût

Un Café ou un Morning Shot

“Si on ne peut plus déjeuner en sortant du Carré aux premières heures du jour, on s’est dit qu’on allait le faire en arrivant. Vu les horaires d’ouverture que l’on doit respecter, on a dû trouver de nouvelles idées.” a déclaré le patron à 7sur7.

Précisons cependant que cette idée originale en a conquis plus d’un et que c’est déjà complet.