Un pet peut-il transmettre le Covid-19 ?

Vivre confiné n’est pas simple et encore plus quand l’espace de vie que l’on partage avec la famille n’est pas grand. Qui dit confiné, dit promiscuité, les uns sur les autres, on partage tout y compris les pets.

Et si les pets pouvaient transmettre le coronavirus ?

On sait que le coronavirus se transmet par les voies respiratoires. Soit en portant des mains contaminées au visage, soit en recevant des postillons d’une personne infectée mais qu’en est-il pour les pets en espace confiné ?

C’est la question très sérieuse que s’est posée Luke Tennent, un microbiologiste Australien. Pour se faire, lui et un de ses collègues ont mouillé le slip à travers une expérience à haut risque pour des narines sensibles. Un de ses collaborateurs a eu pour mission de lâcher des gaz dans deux boîtes différentes. Une dans laquelle il portait un pantalon, l’autre sans pantalon.

Ensuite laissez reposé 24h

Le lendemain, après analyse des bactéries, les premiers résultats tombent : aucune bactérie dans la première boîte. En revanche, la boîte qui a reçu le pet sans pantalon présentait des bactéries.

Conclusion

Le pantalon " serait " donc un filtre contre les pets infectés !

Vous pouvez donc dormir tranquille car à moins de croiser quelqu’un dans un magasin ou dans la rue, en tenue d’Adam, il n’y a aucun risque de contracter le coronavirus de cette manière ! Nous voilà soulagés de le savoir.