Un patch qui sent la viande pour aider les végétariens à ne pas rechuter

On connaît tous le patch à la nicotine pour aider les fumeurs à arrêter la cigarette et bien aujourd’hui il existe un patch au bacon pour végétariens pour combattre les envies de viande.

Ce patch nous vient du Royaume Unis ou un scientifique anglais de l’université d’Oxford a eu l’idée d’inventer ce patch qui sent le bacon. Cette invention s’adresse aux végétariens et aux végans qui souhaitent se sevrer en douceur et qui ont encore du mal à se passer de viande.

Comment ça fonctionne

A l’instar d’un patch pour la cigarette, ce patch se colle sur le bras. Une fois appliqué, il diffuse une odeur de viande pour aider les ex-carnivores à se passer de viande et surtout pour ne pas craquer. Selon Charles Spence, inventeur du patch, l’idée est de laisser imaginer qu’on consomme de la viande tout en mangeant végétarien.