Un parcours guidé au Louvre inspiré du clip de Beyonce et Jay Z... La France va à vau-l'eau !

Ca m'éneeeeerve !

Ah ils nous l'ont énervé notre Thibaut ce matin avec pourtant une idée qui pour certains auraient des airs de génies tandis que pour d'autres on en est loin !

Tout est parti de ce fameux clip de Beyonce et Jay Z réalisé au Louvre. L'endroit avait alors été privatisé pour la cause ! Les stars s'affichaient ainsi devant bien des œuvres de renom au fil de ce parcours de tous les talents. Une vidéo aux Millions de vues, le succès ne s'est pas fait attendre pour ces stars les plus "bancables" de tous les EU.

Vivre les coulisses de ce clip... Vous voici les ayants droit à ce parcours, l'invitation est lancée ! "Officiellement pour ramener les jeunes à la culture" ... C'est une idée de génie qui est pourtant pour agacer notre chroniqueur attitré. " Ca m'énerve... C'est juste pour se faire un max. de tunes ! "Ca m'éneeeeerve" !

Pensez à tous ces artistes qui ont rêvé entrer au Louvre et ils se font doubler par Beyonce et Jay Z !

La France vire à vau-l'eau, c'est moi qui vous le dit - La France vire à vau-l'eau ! (Dixit Thibaut)