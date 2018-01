Un nouveau système pour faciliter le travail des apiculteurs

Selon Albert Einstein, "Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre ". Du coup, quand on trouve des initiatives relatives à la production de miel, on aime bien en parler!

Pierre Debrichy est ébéniste de formation et apiculteur de passion. Il vient de terminer un financement participatif pour une de ses inventions : l’ergonomiel.

C’est grâce à ses connaissances en tant qu’ébéniste qu’il a réussi à mettre en place ce nouveau système qui aiderait les apiculteurs.

Le principe est assez simple, normalement, l'apiculteur doit soulever les hausses pour voir ce qu’il se passe dans la ruche. Ces hausses sont assez lourdes et peuvent parfois atteindre 25 kg. Ce qui ne facilite pas la tâche des apiculteurs.

L’ergonomiel est donc un socle à deux étages qui divise la ruche en deux parties indépendantes. Ce qui permet de séparer ces hausses du corps de la ruche. La partie inférieure, amovible, permet donc de faire une vérification de la ruche et ce, sans se faire mal au dos.

L’ergonomiel n’est qu’à ses débuts, mais est plutôt bien parti. Le financement participatif a, en effet, permis de récolter presque le double de l’objectif initial.

Pierre Debrichy espère pouvoir développer d’autres projets pour aider les apiculteurs. Il a donc mis en place un site web : www.apibee.be Il sera aussi possible de commander l’ergonomiel via le site web.

N’hésitez pas à réécouter l’entièreté de l’interview de Pierre Debrichy disponible ci-dessous…