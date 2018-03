Un nouveau site pour connaître les endroits où voler avec son drone !

Belgocontrol et la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transport viennent de cartographier les zones survolables par drone.

L’usage récréatif des drones est assez limité… Votre appareil doit peser un maximum de 1 kg et ne pas voler à plus de 10 mètres. Mais ce n’est pas tout, si vous habitez à moins de 3 kilomètres d’un aéroport ou d’un aérodrome civil ou militaire, il est interdit d’utiliser votre engin volant dans votre jardin. Même interdiction de survol dans les complexes industriels, les installations nucléaires, les prisons et les lieux très fréquentés.

Pour élargir les domaines de survol, il faudra passer au brevet professionnel. Dans ce cas-ci, soyez tout de même vigilant, les zones interdites ont été élargies. Certains lieux exigent d’introduire une demande de survol au préalable.

La bonne nouvelle…

Toutes ces réglementations ont été cartographié et sont disponibles sur le site pour vous simplifier la vie. Il vous suffit d’indiquer votre adresse et la plateforme vous indique si les survols sont permis.

Alain Kniebs, porte-parole de Belgocontrol est notre invité dans "Quoi de neuf?". Il nous explique le fonctionnement de cette nouvelle carte en ligne!