Un nouveau carburant pour une odyssée pas comme les autres !

De plus en plus d'initiatives pour contrer la pollution des océans apparaissent, pourtant, selon l'ONU, seulement 9% des neuf milliards de tonnes de plastique que le monde a produites ont été recyclées et 12% ont été incinérées. Le reste a fini dans les décharges, les océans, les canalisations, où il mettra des milliers d'années à se décomposer totalement.

Un périple de trois ans

Durant trois ans, sur un catamaran de 24 m, l'équipe de la "Plastic Odyssey" va faire escale dans une trentaine d'endroits à travers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Simon Bernard, est responsable de l'expédition “Plastic Odyssey”, il était l'invité de Quoi de neuf? : " On ne va pas ramasser le plastique dans les océans, mais le but de ce bateau, c'est de faire escale dans les pays les plus touchés par la pollution, et de montrer que tout ce plastique peut être une ressource."

Aujourd'hui, c'est un bateau qui utilisera ce carburant de plastiques, mais demain le carburant pourrait être utilisé ailleurs : "Le bateau est plus une symbolique qui montre ce qu'il est possible de faire. Mais derrière, des petites centrales pourraient être mises une peu partout, pour alimenter des groupes électrogènes, qui sont très utilisées en Afrique, des petits bateaux de pêche, des voitures... On a aussi des projets avec des hôpitaux de brousse, en Afrique, qui permettent de traiter les déchets plastiques de l'hôpital, et en même temps, fournir une partie de l'énergie à l'hôpital même..."