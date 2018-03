Un moteur de recherche pour les jeunes bientôt sur votre smartphone

Le moteur de recherche Qwant va bientôt proposer une application du moteur de recherche Qwant Junior sur Android et sur iOS. En tout cas c’est ce que dévoilent plusieurs journaux français.

Qwant se vante d’être un moteur de recherche européen qui ne dépose pas de cookies et surtout, qui ne garde pas l’historique de nos recherches.

Qwant est déjà disponible comme application. Mais depuis 2015, Qwant a mis en place le moteur de recherche Qwant Junior. Il a été spécialement développé pour les enfants et les préadolescents. Et ce moteur de recherche devrait bientôt, lui aussi être sur nos smartphones et tablettes.

Une liste noire de site web

Le portail Qwant Junior a été conçu pour privilégier les contenus pédagogiques pour les jeunes internautes. Mais aussi et surtout, pour en éliminer les pages inadaptés à ce genre de public.

Toutes les références aux drogues, au sexe, à la violence et aux discours radicaux, ou encore à l’incitation à la haine, sont purement et simplement proscrites. On parle tout de même d’une liste noire de plus de 4 millions de sites.

Reconnu par l'Education Nationale

Le produit a été mis en place par une start-up française et a été approuvée par l’Education Nationale en France.

Comme son “papa ” Qwant, Qwant Junior privilégiera les pages non traçables et facilitera la protection de la vie privée et des données.

Accès particulier pour les enseignants.

Sur le moteur de recherche Qwant Junior, il existe une version pour les enseignants. Il leur propose aux enseignants et à leurs élèves d’utiliser des carnets dans lesquels ils peuvent classer des textes, des images etc. pour, par la suite, les partager avec toute la classe.

Sur le site, il précise qu’il faut créer un compte Qwant Junior avec l’adresse mail que l’enseignant a reçu de son l’établissement. Bonne nouvelle pour chez nous, il suffit de contacter le service Qwant pour avoir un accès depuis la Belgique.

Pour accéder aux moteurs de recherche : www.qwant.com ou www.qwantjunior.com

Ecoutez l'image du jour ci-dessous :