Un lieu pour les fans de jeux vidéos

Mons va accueillir un établissement pour les amoureux de jeux vidéo ! Il sera situé dans la rue de Nimy. ! Les passionnés pour s’adonner à leurs jeux favoris : Call of Duty, FIFA, Fortnite,... Et ce, grâce aux consoles et ordinateurs gaming mis à leur disposition. Le propriétaire Quentin Hanart, le propriétaire était avec nous pour en parler !

Il ne s’agit ni d’un bar, ni d’un restaurant, mais bien d’un lieu de rassemblement autour des jeux vidéos ! L’objectif de l’ « e-space gaming » est de rassembler les joueurs !

« Ceux qui vivent en kot et n’ont pas forcément le budget pour installer le wifi ou se payer des consoles ou PC performants »

Les tarifs sont calculés par tranche horaire :

2 € les 15 minutes,

7 € l’heure ou

25 € les 4 heures

On y retrouvera : « Il y aura 6 PC de gaming, qui valent 3.000 € chacun. Mais aussi deux coins salon avec deux télévisions et toutes les consoles de jeux du moment : XBOX, Playstation 4, Nintendo Switch,... Et pourquoi pas des consoles de retrogaming ? »