Un karaoké nippon, ça vous tente?

Boa Karaoke room, c’est un concept qui nous vient du Japon. L’idée, c’est de pousser la chansonnette dans des petites salles privatisées pouvant accueillir des groupes allant de 6 à 25 personnes. Les timides n’auront plus d’excuses et pourront s’y donner à cœur joie.

L’espace propose 6 salles de tailles différentes pour des sessions de 2 heures. Toutes offrent une thématique différente. La " Bird ", la " Perroquet ", la " Jungle " et l’" Ananas " sont plus petites et disposent d’écrans, de micros , de boules à facettes et de lasers.

Et puis, il y a les 2 plus grandes… La " Gatsby " ressemble à un cabaret et la " Disco " à une boite de nuit ! Et dans ces dernières, l’équipement est encore plus pointu ; 2 écrans, 4 micros, des boules à facettes et même des fumigènes.

En plus des thématiques et du matériel professionnel, l’atout c’est aussi le timing : " On choisit des musiques et on les chante directement entre amis " précise Tiffaine Dumont, co-fondatrice de Boa Karaoke room.

Et pour les boissons ?

L’établissement vous propose de commander vos cocktails depuis votre salle via un écran tactile. Mais vous pouvez aussi vous rendre au bar après votre session.

Quand ?

Du mardi au jeudi de 18h à 00H30 , vendredi et samedi jusqu’à 2h30 ainsi que le lundi et les matinées sur réservation. Les prix varient selon les jours et les heures. En semaine, comptez 10 €. Les samedis, c’est 18 € par personne, pour 2 heures.

Où ?

Rue du Marché au charbon 112 à 1000 Bruxelles

Plus d’informations sur le site internet