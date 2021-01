Un jeu de cartes sans Roi, Dame ou Valet, inclusif et égalitaire

L’été dernier, Indy Mellink, une psychologue néerlandaise de 23 ans joue aux cartes avec ses cousins et s’étonne que le Roi vaut plus que la Reine qui vaut plus que le Valet. Elle constate également que les cartes de personnages sont représentés en blanc. Elle décide alors de créer un jeu de carte alternatif sans genre . Le Roi, la Reine et le Valet sont remplacés respectivement par l’or, l’argent et le bronze, son jeu de carte devient le jeu GSB (Gold-Silver-Bronze). Toutes les autres cartes sont restées les mêmes. Il est vendu moins de 10 euros sur son site internet.

Ce jeu de cartes a été conçu avec la passion de lutter pour l’égalité des sexes et des races. Notre objectif est que tout le monde se sente à l’aise en jouant aux cartes.

Les carte à jouer apparues au 14e S en Europe.

Leur présence est signalée en Espagne, en Allemagne, en Italie et en France. Wikipédia nous apprend qu’en 1704, le père jésuite François Ménestrier de Lyon, considère que le jeu de cartes représente un état politique composé de quatre corps : les ecclésiastiques, gens de cœur; la noblesse militaire et ses armes, les piques; les bourgeois aux maisons pavées comme des carreaux et les trèfles revenant tout naturellement aux paysans.

Concernant l'identification des personnes représentées sur les cartes, les figures sont associées à des personnages historiques ou mythiques. On suppose que la dame de pique représentait Élisabeth d'York, le roi de cœur Charlemagne, le roi de carreau Jules César, le roi de trèfle Alexandre le Grand et le roi de pique David. Les cartes actuelles ne représentent personne en particulier. Elles ont été dessinées à Rouen vers le 16e siècle et copiées par la suite avec de nombreuses déformations.

Le jeu de cartes français est devenu le jeu de cartes standard mondial.