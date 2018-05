Un exercice grandeur nature de l'armée débarque à Nivelles !

Pour la cinquième fois, l’Armée belge débarque dans nos villes pour un entraînement militaire grandeur nature et elle a besoin de vous!

Storm Tide 2018, c’est le nom de cet exercice militaire qui est mis en place par le régiment des opérations spéciales de la Défense mènera. Il aura lieu du 16 au 21 septembre, à Nivelles, à Binche, mais aussi à Coxyde.

On parle tout de mêmede 600 soldats des forces spéciales belges, néerlandaises et anglaises, de trois avions porteurs pour transporter les parachutistes, d’hélicoptères NH-90, et aussi d'une trentaine de véhicules.

Le but de l’exercice est d’extrader et d’évacuer des expatriés européens dans un pays étranger étranger en conflit

Au total, 200 figurants civils, volontaires, sont appelé. Pour envoyer votre candidature, le principe est simple : être en bonne santé. Il faut donc 100 personnes pour le site de Nivelles et 100 personnes pour celui de Binche. L'exercice se déroulera du 16 au 21 septembre prochain. De 7 à 77 ans, tout le monde est le bienvenu. Il suffit d’aller à l'Hôtel de Ville de Nivelles avec une copie de la carte d’identité, votre adresse et votre numéro.

Chef Remi était l’invité de Quoi de neuf? Pour tout savoir sur cet événement impressionnant, écoutez l'intégralité de son intervention :