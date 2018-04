Un "escape game" grandeur nature dans ... un château français!

À partir du 14 avril, les amateurs d'énigmes seront cordialement invités dans l'ancienne humble demeure de Louis XIV, le mythique Château de Vincennes, pour participer à un "escape game" pas comme les autres! Tout se jouera dans la tour du donjon, à vos risques et périls...

Le principe de l' "escape game" (ou "escape room") s'est imposé chez nous ces dernières années. Le but est, en équipe et en un temps imparti, de s'échapper d'une pièce en résolvant plusieurs énigmes. Bien souvent, cela se fait dans un espace relativement réduit.

Mais ici, c'est dans un bâtiment historique que l'aventure se joue... au Château de Vincennes plus précisément! L'occasion de découvrir des fragments d'Histoire. Retour en l'an 1749, année trouble où les prisonniers divaguent, les portes sont cadenassées et de mystérieux messages vous sont délivrés.

Un principe de base: pas question de se la jouer solo! Quinze participants sont réunis dans une pièce où le mot d'ordre n'est autre que la collaboration. En termes de timing, vous disposez d'une heure et pas une minute de plus pour vous évader tous ensemble. Objectif? Déjouer les pièges et résoudre les énigmes de cette prison...

L'aventure vous tente? Lucie Manin, chargée d’actions éducatives au château de Vincennes, nous dévoile cette activité plus qu'étonnante ce mercredi dans Quoi de neuf?.