Un escape game avec des chats pour soutenir la cause animale

Escape show - Le labo de glace (1/8) - 21/10/2020 Devenue depuis quelques années, l'activité incontournable d'après-midi en famille ou entre amis, le concept d'Escape Game se décline à présent sous forme d'émission télévisée. Un show récent mais qui a déjà largement fait ses preuves à l'étranger. Le principe est simple : pour réussir à s'échapper, nos duos de people devront résoudre de nombreuses énigmes et relever des défis dans un lieu au décor immersif et cinématographique où les attendent de nombreuses surprises. Pour cette première d'Escape Show, nous retrouvons deux duos de célébrités : d'un côté, l'humoriste GuiHome et le DJ Henri PFR, de l'autre, les comédiens Roda Fawaz et Raphael Charlier. Quel sera le premier duo à s'échapper de ce labo de glace abandonné ? En coulisses, Cathy Immelen et Ivan prendront un malin plaisir à commenter les folles aventures de nos " prisonniers " ... et auront, à certains moments, même le droit de leur filer un coup de pouce ! Une émission découpée en deux parties distinctes : une partie " Escape Room " et une partie " Studio ". Au cours de cette dernière, nos animateurs reviendront sur les moments forts du jeu en présence du duo. L'occasion également de tester en plateau des expériences scientifiques utilisées dans l'Escape Game.