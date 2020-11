Un écureuil ivre, star du web, et des images devenues virales

Il bascule plusieurs fois en arrière, puis se raccroche à son bol, il a le regard vide… Aucun doute, cet écureuil est complètement ivre et vous rappellera peut-être d’autres grands moments de solitude… Des images qui ont été vues plus de 2 millions de fois déjà, sur YouTube.

Dans le Minnesota, une dame souhaitait se débarrasser de poires qui trainaient chez elle. Le cochon, à qui elle les avait données a préféré en laisser une pour un écureuil qui passait par là. La dame lui en a alors donné d’autres, pour le contenter. Quelle ne fut pas sa surprise de voir que l’écureuil montrait visiblement des signes d’ivresse ! Et pour cause, les poires avaient fermenté, un processus chimique naturel pendant lequel le jus de la poire va se transformer en alcool sous l'action du sucre contenu dans la pulpe et des levures.