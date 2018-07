Un drapeau de 9 mètres cousu main pour soutenir nos Diables!

Nos confrères du journal L'Avenir nous parlent de Joséphine, 80 ans, qui a conçu un drapeau de neuf mètres pour sa commune.

Cette couturière de formation a en effet reçu une commande assez particulière dimanche soir. La commune de Crismée, dans la province de Liège, lui a demandé de créer un drapeau pour décorer la nouvelle administration communale.

Un travail de titan puisqu'en seulement six heures, des mètres de fils et de tissus noirs, jaunes et rouges, Joséphine Materne-Leduc a relevé le défi ! D'autres mains sont évidemment venues aider car les rouleaux étaient plutôt encombrants et lourds. Le drapeau est donc fièrement posé sur le toit de la commune et restera là jusqu'au 21 juillet, pour célébrer notre Belgique.

En plus de faire neuf mètres de long, Joséphine explique qu'elle a utilisé un autre tissu que le traditionnel voile, que l'on utilise pour les drapeaux, elle a en effet utilisé le coton.