Un contrôleur de train dénonce l'interdiction du bermuda en portant une jupe !

Philippe Vandevorst, un accompagnateur de train du dépôt de Welkenraedt, a décidé de protester contre l’interdiction de porter le bermuda. Ce jeudi matin, c’est vêtu d’une jupe qu’il a effectué le contrôle des voyageurs entre Verviers et Herstal.

Si certains se réjouissent du beau temps, ce n’est pas le cas de la plupart des accompagnateurs de la SNCB. Dress code oblige, ils ne peuvent pas adapter leurs tenues aux conditions climatiques.

Philippe Vandevorst, accompagnateur au dépôt de Welkenraedt depuis 21 ans, demande depuis plusieurs années que le bermuda soit ajouté à la masse de vêtements réglementaires. Une demande qui n’a jamais abouti. Il regrette que, contrairement aux femmes membres du personnel roulant, les hommes ne disposent pas d’une tenue plus légère en cas de forte chaleur. Une tenue décente de type bermuda qui leurs permettraient d’exercer dans de meilleures conditions à bord de trains non climatisés.

Décidé à faire bouger les choses, il s’est inspiré de l’action menée l’an passé par un chauffeur de bus français et a effectué la liaison Verviers - Herstal en jupe. Un dessous au look SNCB qu’il avait préalablement emprunté à l’une de ses collègues et qui n’est pas passé inaperçu.

