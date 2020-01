Un cocktail sans alcool qui simule les effets de l'alcool

Thierry Daniel et Eric Fossard ont fondé la Paris Cocktail Week qui bat son plein en ce moment dans la capitale française. Jusqu’au 1er février vous pouvez siroter deux cocktails à prix réduit dans plus de 50 bars de la capitale. L’occasion de découvrir Paris de manière différente et de se faire plaisir.

Thierry Daniel et Eric Fossard en connaissent un rayon en spiritueux et depuis plus de deux ans ils réfléchissent à une formule spirit-free (cocktail sans alcool). Pour les aider à réaliser ce projet, ils ont fait appel à Nicolas Julhès qui est le patron de la Distillerie de Paris. Sa mission : proposer une boisson qui simule les effets de l’alcool… Sans alcool !

Mon métier, c’est l’alcool, le challenge était de faire passer les arômes sans l’aide du solvant organique qu’est l’alcool, détaille Julhès. J’ai passé un mois à travailler les formules, pour créer une complexité aromatique, des sensations et de l’émotion.

Nicolas Julhès a multiplié tests, les macérations dans du vinaigre de plantes. Il a remplacé l’alcool par le gras et le résultat est plutôt étonnant. Le premier cocktail " boisé stimulant " picote à la gorge et laisse comme un arrière-goût de whisky en bouche. Après trois shots du Spirit of Paris, il semblerait qu’on ait la sensation d’être un peu pompette alors qu’on n’a pas avalé une goutte d’alcool !