Un calendrier de l'avent "inversé" pour la bonne cause

Le calendrier inversé de l'école communale de Lambermont est assez simple. Plutôt que de recevoir des cadeaux, chaque enfant participant amène un produit d'hygiène ou utile pour cet hiver. Tous les produits sont collectés et déposés dans des boîtes. Le 22 décembre, l’école ira déposer les boîtes de cadeaux à l’ASBL Entrepôt solidaire de Verviers pour aider les plus démunis.

Conscientiser les enfants mais pas seulement !

Carine Van Moer, la directrice actuelle, explique que c'est une manière un peu différente de conscientiser les enfants : "L'idée est venue des réseaux sociaux, et a été testée dans une seule classe l'année passée. Cette année, on l'a étendue à huit classes, c'est-à-dire plus de 160 enfants. [...] Les enfants ont directement été emballés, ils en ont parlés autour d'eux, et aujourd'hui, nous avons reçu une boite avec des écharpes tricotées par une Mamy d'un des enfants. [...] Ce n'est pas une notion évidente, mais les enfants ont vite compris et connaissent la situation, et aussi leur chance. "

Vous aussi vous pouvez les aider. Simplement en déposant des produits tels que des shampoings, des savons, des gants, etc. à l'école communale de Lambermont et ce, jusqu'au 20 décembre prochain !