Un caddie qui vous guide dans le magasin, ça deviendra peut-être une réalité...

Le saviez-vous, Caddie, ce n'est pas juste ce chariot qui vous permet d’amasser toutes vos courses au supermarché, c'est une marque! Oui oui, et elle fête cette année ses 61 ans. Malgré son "vieil" âge, elle ne veut pas être mise de côté et pour rester dans le coup, la marque nous parle de caddies numériques...

Avant la naissance de la marque Caddie, c'est la société Ateliers Réunis qui propose, dès 1928, des mangeoires pour poussins et des articles de ménage à base de "fil de fer". La marque Caddie, quant à elle, est apparue quelques années plus tard, en 1957. Tout ça ne la rajeunit pas, mais pour rester dans le coup, et ainsi suivre le tournant numérique, la marque a décidé de mettre en place des chariots connectés.

En effet, suite à des études, la marque a remarqué que, malgré l'e-commerce, nous étions encore fort attachés à nos magasins, surtout les supermarchés qui nous proposent des produits alimentaires. Alors pour faciliter la tâche de tous, ils sont en train de réfléchir à mettre en place des caddies 2.0. Fini les petites pièces de 50 centimes, le chariot se déverrouillera simplement grâce à l'application installée sur votre smartphone.

Concrètement, ce chariot "nouvelle génération" deviendra votre meilleur ami. Il s'apparentera même un GPS pour supermarché. Il vous guidera à travers les différents rayons, et vous indiquera les meilleurs promotions du moment en fonction de vos habitudes d'achats.

Jérôme Kocher est le responsable du "pôle digital et print" de Caddie. Il est l'invité de l'émission Quoi de neuf? et il nous donne tous les détails de leur projet 2.0 qui devrait arriver à terme dans 18 mois.

Alors si vous voulez en savoir plus, écoutez l'intégralité de l'interview ici.