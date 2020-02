Un Britannique se paie un panneau publicitaire pour trouver l'amour

Direction Sheffield en Angleterre. Là-bas vit Mark, un jeune trentenaire célibataire qui chercher l’amour. A notre époque, malgré les réseaux sociaux et les applications de rencontres, il n’est pas forcément évident de trouver l’amour avec un grand "A". Pour se démarquer des autres, Mark a eu l’idée originale d’acheter un panneau publicitaire au bord d’une route de Manchester. Moyennant la somme de 425 livres (506 euros), ce panneau d’affichage n’est pas là pour vendre un produit mais bien pour faire sa propre promotion dans l’espoir de trouver la femme de sa vie. A ce jour, il aurait déjà reçu plus de 1000 réponses.

Certains pourraient penser que je suis fou de payer 425 livres, mais si je trouve l’amour, c’est assez bon marché.

Cette idée insolite lui est venue alors qu’il plaisantait avec un ami dans un pub. Mark se plaignait des ennuis liés aux sites de rencontre. Il plaisante alors sur l’idée d’un panneau d’affichage avant de se dire et de réaliser en vrai ce projet fou.

Sur le panneau en question on peut y trouver les coordonnées du site créé pour l’occasion, DatingMark.co.uk avec une bio de Mark, racontant qu’il mesure 1,80 m, que son index mesure 6,82 cm et qu’il a embrassé plus de trois filles.