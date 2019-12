Un Belge sur cinq n'est pas content de son cadeau de Noël

Selon une enquête menée par Troc.com, 2ememain et Cash Converters, un belge sur cinq a été déçu de son cadeau de Noël l’année dernière. Pour obtenir ces résultats, les trois sites de vente de seconde mains ont questionné 2.000 Belges.

Ces trois enseignes nous révèlent que 13% des sondés ont échangé le cadeau en magasin et 17,2% l’ont revendu.

Parmi les cadeaux non désirés, les vêtements (20,6%) arrivent en tête du classement. On retrouve ensuite les articles de décoration (18,1%), les livres et bandes dessinées (16,7%), les parfums et cosmétiques (14,7%) et les bons d’achat (13,6%). Les premiers cadeaux de Noël "non désirés" de cette année ont déjà été vendus sur 2ememain, a déclaré le site de ventes en ligne. Différents articles avaient déjà été mis en ligne dès le soir du réveillon, le 24 décembre, mais aussi le mercredi 25 décembre, jour de Noël.