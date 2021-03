Un Belge, derrière les deepfake de Tom Cruise

Le deepfake est l’abréviation de deep learning et de fake ou hypertrucage, en français, est cette technologie basée sur l’IA (Intelligence artificielle), qui permet de remplacer votre visage par celui de quelqu’un d’autre et de faire dire à peu près n’importe quoi à n’importe qui. C’est une technologie à la portée de tout un chacun en utilisant par exemple une application comme Fakeapp.

Mais pour que le travail soit le plus réaliste possible, il faut que l’acteur ressemble le plus possible à l’acteur. C’est la raison de la collaboration de Christopher Ume avec l’imitateur de Tom Cruise.

Cependant, si l’on regarde la vidéo d’un peu plus près, celle où Tom Cruise joue au golf, on constatera par exemple, que le mouvement des lèvres n’est pas synchro. N’empêche, cette vidéo devenue virale a permis au compte @Deeptomcruise de générer près de 250.000 followers en plus pour arriver à plus de 500.000 à ce jour.