Un bar de lancer de haches ouvre à Bruxelles

C’est une grande première à Bruxelles : un bar de lancer de haches vient d’ouvrir ses portes dans la capitale. Une adresse insolite où se défouler. Focus sur cette nouvelle tendance.

Une nouvelle adresse vient d’ouvrir à Bruxelles et elle promet d’attirer beaucoup de monde et de faire parler d’elle. Le lancer de haches, un sport ancestral qui semble renaitre tout doucement de ses cendres depuis qu’au Canada, on le pratique comme on tape dans une balle de foot chez nous. Découvrez le lancer de hache dans un endroit pour se défouler et se détendre en même temps. On y lance des haches et on y boit de la bière. Les clés de la réussite des lancer de hache vous seront transmises par l’équipe. Que l’on vienne en famille, en groupe d’amis ou simplement en couple, tout le monde y trouvera son compte.

