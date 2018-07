Un atelier destiné aux seniors pour diminuer le risque de chute

À Philippeville, un atelier destiné aux seniors a lieu tous les mercredis. Objectif de cet atelier : leur inculquer les comportements qui permettent d'éviter les chutes et de leur redonner confiance. À savoir que 35% des plus de 65 ans tombent au moins une fois par an.

Ingrid Van Dyck, responsable de l’ASBL Gym Sana pour la Wallonie : "Nos ateliers sont liés à de la gym douce et la gym active ; on va travailler le renforcement et le capitale santé pouvoir travailler cet équilibre. On va travailler la confiance en soi car après une chute, souvent, les seniors n'osent plus sortir de chez eux. Avec des exercices pour améliorer l'équilibre statique et dynamique et avec des exercices de renforcement, la personne va se sentir plus apte à se déplacer et en reprenant confiance en elle, elle évitera de chuter. On fait aussi des exercices de la vie quotidienne car certaines personnes ne savent plus se mettre à genou ou se coucher au sol car elles ont des douleurs au niveau des genoux et des hanches. Donc on va leur apprendre à se relever d'une chute et à tomber en évitant de se faire mal. On leur apprend à bien se réceptionner, à rouler ou tomber sur le côté."