Un architecte bruxellois rejoint la Grèce à vélo!

Loïc, un architecte bruxellois de 30 ans va tenter de venir à bout de la 6ème édition de " La Transcontinentale " ! Ce dimanche 29 août, il a pris part à cette célèbre course d’endurance à vélo aux côtés de 250 participants amateurs internationaux. Un seul et même objectif les anime : Rejoindre la Grèce à vélo en 2 semaines maximum.

Au total, les participants devront traverser 15 pays et parcourir 4000 kilomètres. Une prouesse à réaliser seul sur son vélo, sans assistance, avec des passages obligés par des cols de montagnes.

Chacun est libre de choisir son chemin…

La course est très bien organisée. Chaque coureur est équipé d’un traqueur GPS qui vérifie la vitesse d’avancement et les éventuelles tricheries. Un système qui permet aussi aux organisateurs de veiller aux coureurs et de s'assurer que les chemins empruntés soient sans risque.

Loic Nys Taymans entame en ce jour la 3ème étape. Il témoigne en direct de Strasbourg, depuis son vélo, et il nous confie son secret pour tenir durant cet exploit !