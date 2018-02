Un appli qui lutte contre le gaspillage alimentaire!

Lutter contre le gaspillage alimentaire, c’est l’idée de l’application " To Good To Go " ! L’objectif est de proposer aux commerçants de vendre à prix réduits les invendus du jour. Et la bonne nouvelle, c’est qu’après un rodage dans différents pays européens, elle débarque en Belgique !

Qui sait, elle sera peut-être une solution au 347 kg de nourriture jetés chaque année en Belgique. L’application qui a déjà fait ses preuves en France, au Danemark, au Pays-bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Norvège et en Suisse, arrive chez nous. En tout, d’après les initiateurs, 3 millions de repas auraient déjà été collectés.

Le concept ?

Revendre en ligne et à prix réduits les invendus des commerçants. Pour ses premiers pas belge, les partenariats se feront avec différents établissements du secteur alimentaire comme des restaurants, des pâtisseries , des boulangeries… Mais l’idée, à long terme, est de sensibiliser les grandes enseignes alimentaires.

Bientôt chez nous ?

Elle sera disponible dès ce 1er mars du côté de Gand. Ensuite, ce sera au tour d’Anvers, Louvain et Malines, pour arriver à Bruxelles d’ici cet été. Une fois correctement implantée , elle prendra place dans des grandes villes tel que Liège ou Namur…

Et ça fonctionne comment ?

L’appli est téléchargeable sur Apple et Androïd. Les utilisateurs géolocalisés répèrent les commerçants partenaires qui ont encore un panier d’invendus. Ces derniers, appelés "magic box" ou "panier surprise", sont ainsi vendus en ligne. Ensuite, il suffit de vous rendre sur place à l’heure de collecte indiquée pour bénéficier de cette " box " généralement proposés à moitié prix.

Lucie Basch, co-fondatrice est l’invitée dans “Quoi de neuf?”. Elle nous en dit plus sur ce concept…