Un âne peint en zèbre dans un zoo du Caire en Egypte

Un zoo du Caire est au cœur d’une polémique. Et pour cause, dans l'enclos des zèbres s'y trouvait un âne peint en blanc et noir.

Lors d'une visite du parc "Cairo's International Garden", un étudiant égyptien fait une découverte assez surprenante : les lignes noires du "zèbre" coulent sur son pelage. Les longues oreilles pointues de l'animal font penser, non pas à un zèbre, mais bien à un âne!